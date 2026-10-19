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        Haberler Dünya Tel Aviv-Viyana seferi yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'a iniş yaptı

        Tel Aviv-Viyana seferi yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'a iniş yaptı

        Avusturya Hava Yolları'nın Tel Aviv-Viyana seferini yapan uçak, bomba ihbarı nedeniyle Sofya'ya iniş yaptı. Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Tel Aviv-Viyana uçağında bomba ihbarı

        Avusturya Hava Yollarının Tel Aviv-Viyana seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaptı.

        Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

        Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.

        Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

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        Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında da yolcu uçağına eşlik etmesi için MiG-29 tipi savaş uçağının havalandığı bildirildi.

        Açıklamada, kriz masası oluşturulduğu ve yetkili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

        Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi.

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        #israil
        #bomba ihbarı
        #haberler
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