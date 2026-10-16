Türkiye dahil 19 ülke, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

Türkiye, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen dışişleri bakanları, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Türkiye, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına aykırı ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik uluslararası çabaları sekteye uğratan bir adım olan, Kolombiya Cumhuriyeti'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinin açılışını şiddetle kınamakta ve kesin bir dille reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanların, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki veya tarihi statüsünü değiştirmeyi ya da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı amaçlayan her türlü tedbir veya kararın hükümsüz olduğunu ve hukuki sonuç doğurmayacağını teyit ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu tutum, Kudüs'ün karakterini veya statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri reddeden ve devletlere, 1967 yılında işgal edilen Filistin topraklarının bir parçası olan Kudüs'teki diplomatik misyonlarını geri çekmeleri çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyinin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyinin ve BM Genel Kurulunun ilgili kararlarıyla uyumludur." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, bakanların Kolombiya hükümetini söz konusu kararını yeniden değerlendirmeye ve geri almaya, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeye ve Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne sahip olma hakkı dahil olmak üzere meşru haklarına halel getiren tedbirlerden kaçınmaya çağırdığı kaydedildi.

- Kolombiya 46 yıl sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı

Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

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İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.