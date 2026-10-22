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        Haberler Dünya Türkiye'den Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki

        Türkiye'den Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz" ifadesini kullandı.

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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

        "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.

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        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir."

        ÖZEL:AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

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        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

        "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz."

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        YAVAŞ'TAN TEPKİ

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine tepki göstererek şunları kaydetti:

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        "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer üst düzey AB liderleri, açıklamalarında Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı hukuki açıdan değerlendirmemekte, bunun yerine Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tezlerini koruma refleksiyle hareket etmektedir. Oysa söz konusu anlaşma, iki egemen devletin uluslararası hak ve hukuktan doğan yetkileri çerçevesinde attığı meşru bir adımdır. Uluslararası hukuk, yalnızca Avrupa Birliği üyelerinin haklarını koruyan bir ayrıcalıklar düzeni değildir ve Türkiye ile Libya, egemen devletler olarak kendi hak ve çıkarları doğrultusunda karar alma iradesine sahiptir. Hukukun üstünlüğü savunulacaksa, Avrupa Birliği yönetimi ve üye devletleri çifte standartlardan vazgeçmelidir.

        NE OLMUŞTU?

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Libya Parlamentosu tarafından Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Libya Parlamentosu tarafından bugün Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiğini ve halen değişmediğini hatırlatırız.

        Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku'na aykırıdır ve geçersizdir. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz. Libya'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı AB'nin bilinen tutumunu bir kez daha vurguluyoruz."

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        KILIÇDAROĞLU: AB KARARI GEÇERSİZ KILAMAZ

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin, "Libya Temsilciler Meclisi'nin de bu anlaşmayı onaylaması önemli bir gelişmedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu anlaşmayı 'geçersiz ve hükümsüz' olarak nitelendirmesi, iki egemen devletin iradesini hükümsüz kılamaz." ifadesini kullandı.

        Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, iki egemen devletin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri çerçevesinde yaptığı meşru bir anlaşma olduğunu belirtti.

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        Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

        "Libya Temsilciler Meclisi'nin de bu anlaşmayı onaylaması önemli bir gelişmedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu anlaşmayı 'geçersiz ve hükümsüz' olarak nitelendirmesi, iki egemen devletin iradesini hükümsüz kılamaz. Sömürge çağında değiliz. Avrupa Birliği, Libya parlamentosunun kararını siyasi açıklamalarla geçersiz kılamaz. AB, Doğu Akdeniz'de bazı üye ülkelerin siyasi tezlerini uluslararası hukukun yerine koyamaz. Türkiye'nin ve Libya'nın hak ve menfaatleri, Brüksel'in siyasi tercihleriyle ortadan kaldırılamaz. Doğu Akdeniz'de ihtiyacımız olan, tek taraflı dayatmalar değil, uluslararası hukuk, hakkaniyet ve karşılıklı saygı temelinde diyalogdur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri bir parti meselesi değil, milli bir meseledir."

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