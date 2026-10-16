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        Haberler Dünya Türkiye, Irak'taki atamaları memnuniyetle karşıladı

        Türkiye, Irak'taki atamaları memnuniyetle karşıladı

        Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kuruluna yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        Türkiye, Irak'taki atamaları memnuniyetle karşıladı

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisinde dün gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda, Irak Bakanlar Kuruluna yapılan yeni atamaların memnuniyetle karşılandığı ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi liderliğindeki Irak hükümetine başarı dileklerinin yinelendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu gelişmenin, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere enerji, su, altyapı ve güvenlik alanlarında iki ülke işbirliğine hız kazandıracağına inanıldığına işaret edildi.

        Yeni kabinede Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Devlet Bakanı olarak atanmasının, siyasi istikrar, toplumsal uyum ve Türkmenlerin adil temsili bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, Türkiye olarak Irak ile işbirliğini her alanda daha da derinleştirme yönündeki iradelerin bu vesileyle tekraren vurgulandığı kaydedildi.

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        #Irak
        #atama
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