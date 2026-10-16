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        Haberler Dünya "Ukrayna’nın Rusya’daki hedefleri vurması makul"

        "Ukrayna’nın Rusya’daki hedefleri vurması makul"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'da enerji altyapısının ağır hasar gördüğünü, bu açıdan Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri vurmasını "doğru, makul ve anlaşılır" bulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        "Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri vurması makul"

        Merz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki durumdan dolayı büyük endişe duyduklarını belirtti.

        Ukrayna'ya kış aylarında ve gelecek yıl yardım edilmesi konusunda liderler arasında geniş bir mutabakatın bulunduğunu aktaran Merz, Ukrayna’nın mali ihtiyaçlarının AB Komisyonu tarafından inceleneceğini aktardı.

        Merz, Kiev ile Washington arasındaki retorik gerilimin tırmandığını hatırlatan bir gazetecinin mevcut durumda Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırıların mantıklı olup olmadığına ilişkin sorusunu cevapladı.

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        Şu anda Rus tarafında bu savaşı sona erdirmeye yönelik herhangi bir istek görmediğini belirten Merz, Rusya’nın gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini, özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısının ağır bir şekilde hasar gördüğünü ifade etti.

        Merz, Ukrayna'nın kışı geçirmesini zorlaştırmak için her şeyin yapıldığını kaydederek, "Bu çerçevede Ukrayna’nın da Rusya’da, Rus hükümetinin ve Rus ordusunun savaş yöntemini olumsuz etkileyen hedeflere saldırmasını doğru, makul ve anlaşılır buluyorum. Bu hem iletişim hem de enerji tedarikini kapsıyor." dedi.

        AB’nin Ukrayna’ya yönelik tutumu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmak istemediğini aktaran Merz, “Ancak Amerikalıların başka çıkarları da olduğunu biliyoruz. Bunu not ediyorum. Ancak biz Ukrayna’ya yardım ediyoruz Avrupa’nın kendi çıkarları doğrultusunda." diye konuştu.

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        Merz, sadece Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tehlikede olmadığını belirterek, bunun tüm Avrupa’da siyasi düzene bir saldırı olduğunu, buna karşı kendilerini savunduklarını kaydetti.

        “Kendimizi ancak kendi başımıza ve yalnız koruyabileceğimizi biliyoruz.” diyen Merz, bu yüzden tüm çabaları artırdıklarını​​​​​​ ifade etti.

        "Rusya yanıt istiyorsa, o zaman biz bunu veririz"

        Rusya'da Avrupalı şirketlerin ülkedeki geçici yönetime devredilmesine ilişkin soruyu da cevaplayan Merz, bu tür müdahaleleri son aylarda da gördüklerini ve her bir vakayı ayrı ayrı değerlendireceklerini belirterek, “Diğer taraftan Rusya, böyle bir şeyi cevapsız bırakmayacağımızı bilmeli." ifadesini kullandı.

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        AB’de Rus vatandaşlarına hala çok sayıda vize verilmeye devam edilmesini zirvede ele aldıklarını, hem ziyaret hem de iş amaçlı seyahatleri kısıtlama konusunda hala bir potansiyelin bulunduğunu aktaran Merz, "Rusya yanıt istiyorsa, o zaman biz bunu veririz." dedi.

        Bütçe konusunda farklı tutumlar var

        AB'nin 2028-2034 dönemi bütçe görüşmelerine de değinen Merz, bu konuda üye devletler arasında farklı tutumların bulunduğunu aktardı.

        Merz, Almanya’nın da dahil olduğu küçük bir grubun, bütçenin AB Komisyonunun önerisine kıyasla önemli ölçüde azaltılması gerektiği görüşünde olduğunu, büyük bir grubun ise bunun daha da genişletilmesini istediğini anlattı.

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        Muhtemelen bu konuda kasımda ek bir zirvenin düzenleneceğini bildiren Merz, yıl sonuna kadar bütçe konusunda anlaşmayı ümit ettiğini belirtti.

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        #rusya
        #Ukrayna
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