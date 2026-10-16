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        Haberler Dünya Yemen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

        Yemen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

        Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin güneyinde İran destekli Husiler ile şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Yemen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

        Yemen hükümetine bağlı Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin geçen aydan beri yoğun saldırıları altındaki Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalara dikkat çekildi.

        Açıklamada, "Ordu birlikleri ve direniş güçleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Taiz vilayetinin güneyindeki dağlık bölgede Husi milisleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Taiz kentinin güneyinde yer alan Misrah ilçesindeki Dacic Dağı, kentteki birçok önemli bölgeye açılan kapı olarak öne çıkıyor.

        Avrupa Birliği, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'na saldırısını kınadı

        Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet, yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na yönelik füzeli saldırılarını kınadı.

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        Simonnet, şunları kaydetti:

        "AB, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'na saldırısını şiddetle kınıyor. Saldırı sırasında Yemen Başbakanı ve kabinenin diğer üyeleri orada toplantı halindeydi. AB, bu zor süreçte Yemen hükümetine desteklerine devam edecektir."

        İran destekli Husilerin dün Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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        #YEMEN
        #çatışmalar
        #Husiler
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