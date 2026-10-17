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        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache helikopterini düşürdüklerini öne sürdü

        Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache helikopterini düşürdüklerini öne sürdü

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi bir askeri helikopteri Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini iddia etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, helikopterin sınır bölgesindeki mevzilere saldırı düzenlediği sırada vurulduğunu öne sürerken Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi helikopteri düşürme iddiası

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi bir askeri helikopteri Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, helikopterin sınır bölgesindeki Husi mevzilerine yönelik saldırı faaliyetlerinde bulunduğu sırada hedef alındığı iddia edildi.

        HUSİLERDEN APACHE HELİKOPTERİ AÇIKLAMASI

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopterin Necran yakınlarında düşürüldüğünü öne sürdü.

        Seri, helikopterin sınır hattındaki Husi mevzilerine yönelik saldırı faaliyetlerinde bulunduğu sırada "uygun bir silahla" vurulduğunu iddia etti.

        Suudi Arabistan makamlarından ise söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Helikopterin düşürüldüğüne yönelik iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

        YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ARTTI

        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaşın etkilerini yaşamaya devam ediyor.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek verdi.

        Son dönemde Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların arttığı belirtilirken, Husiler kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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