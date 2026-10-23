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        Haberler Dünya Yunanistan ile İsrail ortak eğitim tatbikatı yaptı

        Yunanistan ile İsrail ortak eğitim tatbikatı yaptı

        Yunanistan ve İsrail deniz kuvvetlerinin, Atina hükümetinin İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi güdümlü füzeler ile eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Yunanistan ile İsrail ortak tatbikat yaptı

        Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan ve İsrail Deniz Kuvvetleri hafta ortasında ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

        Girit'in kuzey açıklarında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel’in katılımıyla SPIKE NLOS ve ER tipi güdümlü füzelerle atış talimi yapıldı.

        Atışlara, Yunanistan’dan fırkateynler, denizaltılar, hücumbotlar, deniz kuvvetlerine ait helikopterler ve hava kuvvetleri araçları ile İsrail Deniz Kuvvetlerinin güdümlü füzeleri taşıyan iki gemisi katıldı.

        Hedef olarak hizmet dışı bırakılmış bir Yunan fırkateyni kullanıldı ve tatbikatın ardından fırkateyn batırıldı.

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        Tatbikat kapsamında Hupis ve Harel ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, denizlerde seyrüsefer serbestisi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı. İki taraf, deniz operasyonları, inovasyon ve yeni teknolojiler alanında işbirliğini artırma kararı aldı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır, temsilidir

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        #yunanistan
        #israil
        #tatbikat
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