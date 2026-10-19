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        Haberler Dünya "Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor"

        "Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        "Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürerek, öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i dünya dizel pazarlarına ciddi zarar veren Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

        Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        Rusya ile Ukrayna arasında savaşta barış görüşmelerini yürütmeye devam ettiğini belirten Trump, Rusya'yı “aptalca bir şekilde” pazarlık masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi.

        Trump, mevcut rehine görüşmeleri de dahil görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini öne sürerek barış belgesini “istediği herhangi bir zamanda imzalayabileceğini” savundu.

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        Rusya’nın İran’a yardım etmek için çok az şey yaptığını “hatta hiç yapmadığını” belirten Trump, “Ve ben bunu böyle tutmak istiyorum ve aptal insanlar araya girmedikçe de tutacağım.” ifadelerine yer verdi.

        “Zelenskiy bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiç istemedi”

        Trump, öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i, ABD dahil dünya dizel pazarlarına ciddi zararlar verdiğini bilerek Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla eleştirdi.

        Bu saldırılardan çiftçilerin ve diğer işletmelerin büyük zarar gördüğünü söyleyen Trump, buna rağmen Rusya’nın düşük fiyattan yine de dünyaya milyonlarca varil dizel gönderdiğine dikkat çekti.

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        Trump, “Zelenskiy umursamıyor ve açıkçası, Avrupa'nın ve sahtekar Joe Biden'in geçmişte ona verdiği tüm paralara rağmen, bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiç istemedi. İki yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi.” dedi.

        Zelenskiy'nin ülkesinin perişan halde olduğunu, topraklarının büyük bir kısmının kaybedildiğini, erkek nüfusunun yaralı veya ölü durumda olduğunu belirten Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitmesini istediğini kaydetti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #trump
        #ABD
        #Ukrayna
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