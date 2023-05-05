Dünyada bir ilk! Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Dünyada bir ilk! Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı
ABONE OL

Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

ABD'li doktorlar dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve anne karnında olan bir bebeğe beyin ameliyatı yaptı

Dünyada bir ilk! Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'deki Boston Çocuk Hastanesi ve Massachusetts Genel Hastanesi'nden 10 kişilik bir ekip, türünün ilk örneği olan bir operasyona imza attı, doktorlar anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yaptı.

Bebeğe 34. haftada ölümcül olan galen damarı malformasyonu teşhisi konuldu. Bu rahatsızlıkla doğan çocukların 11 yaşından önce ölme ihtimalinin yüzde 30.

Her 60 bin bebekten birini etkileyen bu durum, beyindeki arterlerin kanı kılcal damarlar yerine doğrudan damarlara boşaltmasıyla ortaya çıkar. Bu durum kalbi kanla doldurur ve tehlikeli derecede yüksek tansiyona yol açabilir.

Boston'daki doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyat, bebeğin atardamarı tespit edilerek ameliyata kılavuzluk etmesi için ultrason kullanılmasıyla gerçekleştirildi.

BEBEK OPERASYONDAN İKİ GÜN SONRA DOĞDU

Boston Çocuk Hastanesi cerrahlarından Dr. Darren Orbach, "Bu yaklaşım, galen damarı malformasyonu yönetiminde bir paradigma değişikliğine işaret etme potansiyeline sahip. Malformasyonu doğumdan önce onardık ve kalp yetmezliğini ortaya çıkmadan önce önledik" dedi.

Orbach, "Bu, bu bebekler arasında uzun vadeli beyin hasarı, sakatlık veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir" diye konuştu.

Başarılı bir operasyonun ardından, iki gün sonra kadında doğum eylemi başlatıldı. Bunun nedeni, ameliyatın rahim içinde bebeği çevreleyen ve sıvıları tutan dokunun yırtılmış olmasıydı.

Çocuğun MR taramalarında beyinde anormal kan akışı belirtisine rastlanmadı.

Dr. Orbach, "Altı haftalık bebeğin durumunun son derece iyi olduğunu, ilaç kullanmadığını, normal beslendiğini, kilo aldığını ve eve döndüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. (Operasyonun) Beyin üzerinde herhangi bir olumsuz etki belirtisi yok" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur? Bilime göre fazla yumurta tüketmenin 5 tehlikeli yan etkisi
SAĞLIK Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?
Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki hastanelerin deprem hazırlıklarını anlattı
SAĞLIK Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki hastanelerin ...
Gıda zehirlenmeleri sıcaklıkların yükselmesiyle artıyor
SAĞLIK Gıda zehirlenmelerine dikkat!
Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin
SAĞLIK Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 ...
Aç kalmadan göbek yağını eritmek mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı
SAĞLIK Aç kalmadan göbek yağını eritmek mümkün! İşte 6 ipucu
Kahvaltı için en ideal saat kaçtır? Uzmanlar stresi ve kiloyu etkilediğini söylüyor!
SAĞLIK İdeal kahvaltı saati günlük hayatınızı önemli ölçüde ...
Ağız bakterileri kalp sağlığını etkiliyor! Ağzınız sağlığınız hakkında ne diyor?
SAĞLIK Ağız bakterileri kalp sağlığını etkiliyor!
Yeşil çayın 9 muhteşem bilinmeyen faydası! Yeşil çayın bu faydalarını öğrenince daha çok tüketeceksiniz...
SAĞLIK Yeşil çayın 9 bilinmeyen faydası!
Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar! Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan çıkarın
SAĞLIK Asla kilo verememenizin 11 nedeni!
Uyuduğumuzda ne olur ve neden her gece uykuya ihtiyaç duyarız?
SAĞLIK Uyuduğumuzda ne olur ve neden her gece uykuya ihtiyaç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.