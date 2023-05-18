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Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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İHA
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla 'dünya burun şampiyonu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    İlk kez 1997 yılında Rize'de düzenlenen Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda adını duyuran Özyürek, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi seçilmişti.
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    Daha sonra 'altın burun' şampiyonu seçilen Özyürek, Guinness'in dikkatini çekerek takibe alınmıştı. Özyürek, Guinness tarafından dünyanın en uzun burunlu adamı olarak tescillenerek 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. 
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde kalp krizi geçirmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, kentte Artvin'i dünyaya tanıtan bir turizm elçisi olarak kabul görmüştü. 
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    Evli ve bir çocuk babası olan Özyürek, Artvin Valiliği'ne gelen Türkiye'nin ürettiği Togg ile basına poz vermiş ve "Ülkemiz iyi ki bu otomobil dünyasına burnunu soktu" ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

    *Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti
  • Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

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