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Eczacılar 16 Ekim'de greve gidiyor

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 46 bini aşkın eczacının sorunlarına kalıcı çözüm aradığı belirtilerek eczacıların 16 Ekim Pazar günü Ankara’da miting yapacakları duyuruldu

Eczacılar 16 Ekim'de greve gidiyor
Eczacılar 16 Ekim'de greve gidiyor
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HABERTURK.COM

Eczacılar 16 Ekim'de greve gidiyor. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık. Hastalarımızın kaliteli ve güvenilir ilaca erişimindeki tek nokta olan eczanelere erişmemesinin, sağlık sistemimiz açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün Covid–19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık.

Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik. Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik" denildi.

46 bin eczacının sorunlarına kalıcı çözüm aradığı ifade edilen açıklamada, eczacıların 16 Ekim Pazar günü Ankara’da Büyük Eczacı Mitingini gerçekleştirecekleri belirtildi.

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