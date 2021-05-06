Pandeminin maddi yükünü azaltmak adına Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında yapılan ödemeler vatandaşlar için merak konusu oldu. PTT'den EİKP ödemesi ile ilgili mesaj alan ya da banka hesabında EİKP açıklamalı para girişi fark eden vatandaşlar EİKP ödemesi nedir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, PTT tarafından yapılan EİKP ödemesi ne demek, kimlere ödeniyor?

EİKP ÖDEMESİ NEDİR?

EİKP, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın kısaltmasıdır. EİKP Ödemeleri pandemi destek ödemelerinden biridir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1100'er lira ödeme yapıyor.

Buna göre, EİKP ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek. PTT Kartı olanlar 1100 liralık EİKP kapsamındaki sosyal yardım ödemesini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekilebiliyor.