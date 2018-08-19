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Geçmişten beri buranın Kızkalesi olarak bilindiğini ifade eden Türkan, "Burada iki kale olduğunu söylenir. Biri defineciler tarafından yıkılmış. Babamlar kalenin 3 katlı olduğunu söylerdi. Buranın tarihi bir önemi vardır. Kalenin Elbistan'ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sadece Mersin'de değil Elbistan'da Kızkalesi var. Mahallemiz de ismini kaleden alıyor. Buranın korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.