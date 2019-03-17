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En besleyici 20 besin!

Giriş: 17.03.2019 - 09:01 | Güncelleme:  

1000 çeşit ham besin maddesini araştıran araştırmacılar, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı...

  • 1En besleyici 20 besin!
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    1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı. 

  • 2En besleyici 20 besin!
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    1. Kırmızı lahana

    31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

    Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

  • 3En besleyici 20 besin!
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    2. Chia tohumu

    486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

    Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

  • 4En besleyici 20 besin!
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    3. Kabak çekirdeği

    559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

    En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

  • 5En besleyici 20 besin!
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    4. Pazı

    19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

    Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

  • 6En besleyici 20 besin!
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    5. Pancar yaprağı

    22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

    Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

  • 7En besleyici 20 besin!
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    6. Kuru maydanoz

    292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

    Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

  • 8En besleyici 20 besin!
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    7. Kereviz kurusu

    319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

    Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

  • 9En besleyici 20 besin!
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    8. Su teresi

    11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

    Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

  • 10En besleyici 20 besin!
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    9. Mandalina

    53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

    Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

  • 11En besleyici 20 besin!
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    10. Bezelye

    77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

    Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

  • 12En besleyici 20 besin!
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    11. Yeşil soğan

    27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

    Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

  • 13En besleyici 20 besin!
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    12. Karahindiba yaprağı

    45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

    Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

  • 14En besleyici 20 besin!
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    13. Pembe greyfurt

    42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

    Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

  • 15En besleyici 20 besin!
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    14. Badem

    579 kalori (100 g) Besin puanı: 97

    Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.

  • 16En besleyici 20 besin!
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    15. Dondurulmuş ıspanak

    29 kalori (100 g) Besin puanı: 64

    Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.

  • 17En besleyici 20 besin!
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    16. Pul biber

    282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

    A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

  • 18En besleyici 20 besin!
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    17. Fesleğen / reyhan

    23 kalori (100 g) Besin puanı: 63

    Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

  • 19En besleyici 20 besin!
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    18. Kara lahana

    32 kalori (100 g) Besin puanı: 63

    Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

  • 20En besleyici 20 besin!
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    19. Acı biber

    324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

    Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

  • 21En besleyici 20 besin!
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    20. Uzun saplı brokoli

    22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

    Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

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