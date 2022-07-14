Evde Sivilce Nasıl Geçer? En Hızlı ve 1 Günde Evde Sivilceye Doğal Tedavi Yöntemleri

Evde sivilce nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Peki evde sivilce nasıl geçer? Sizlere vereceğimiz tavsiyeleri çok dikkatli okuyun. Bu sayede kısa sürede sivilcelerinizden ve lekelerinden kurtulabileceksiniz. İşte en hızlı ve 1 günde evde sivilceye doğal tedavi yöntemleri…

Evde Sivilce Nasıl Geçer?

Ergenlik çağından itibaren çıkmaya başlayan sivilceler başımıza bela olurlar. Ama endişe etmeyin, cildinize zarar vermeden sivilce evde nasıl yok edilir öğreneceğiz. Aslında sivilceler vücudun verdiği sinyaller ve tepkiler olarak değerlendirilir. Peki neden sivilce çıkar?

Aşırı stres

Uykusuzluk

Hormonal bozukluklar

Regl dönemi

Fazla yağlı yiyecek tüketimi

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

Sigara ve benzeri alışkanlıklar

Bu gibi etkenler cildinizde sivilce oluşturabilir. Vücut tarafından salgılanan yağlar, dışarı atılamaz ve akne oluşturur.

Sivilce Evde Nasıl Temizlenir?

Doktora gitmenize gerek kalmadan, onların vereceği ilaçları kullanmadan önce evde sivilce doğal tedavi yöntemlerini denemelisiniz. İşte o yöntemler:

Limon suyu ve tarçın karışımı: Her iki besin de antibakteriyel özellik taşırlar. Sivilcenizin olduğu yere günde 3 kere uygularsanız, küçüldüğünü göreceksiniz.

Her iki besin de antibakteriyel özellik taşırlar. Sivilcenizin olduğu yere günde 3 kere uygularsanız, küçüldüğünü göreceksiniz. Limon ve aloe vera: Her iki ürünü de karıştırın. Sivilcenizin olduğu yere kullanın ve sert derileri bile yumuşattığına tanık olun.

Her iki ürünü de karıştırın. Sivilcenizin olduğu yere kullanın ve sert derileri bile yumuşattığına tanık olun. Peeling uygulayın: Doğal yollarla sivilcenizi kurutmak için peeling yapabilirsiniz. Böylece hücreleriniz yenilecek ve gözenekleriniz açılacak. Hızlı bir şekilde de sivilceleriniz yok olacak.

İşte 1 günde sivilce nasıl geçer sorusunun cevabı.. Bu karışımları uyguladığınızda üzerinden 24 saat bile geçmeden etkisini gösterdiğini göreceksiniz. Bu işlemi birkaç gün boyunca tekrarladığınızda da sivilceleriniz yok olacak.

En Hızlı ve 1 Günde Evde Sivilceye Doğal Tedavi Yöntemleri

Evde sivilcelerden kurtulma yolları aslında sizin çok fazla zamanınızı almayacak. Kısa bir sürede çok hızlı sonuç alacaksınız. Bunun için de bahsettiğimiz karışımları yapmalısınız ve beklemelisiniz. Bu süreçte sivilce yatıştırıcı kremler ya da tonikler de kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız ürünlerin doğal olmasına dikkat edin. Çünkü ne kadar doğal olurlarsa etkileri de o kadar hızlı olur.

Şimdi size son derece etkili bir peeling önerisinde bulunacağım.

Karbonatı birkaç damla limon suyu ile karıştırın.

Karbonat ve yoğurt karışımı da hazırlayabilirsiniz ve bunu da cildinize sürün.

Karbonat, hücre yenilenmesini en kolay hızlandırabilen maddedir.

Buna ek olarak kahve peelingi yapabilirsiniz. İşte evde sivilce izleri nasıl geçer diyenler için kahve peelingini rahatlıkla önerebiliriz.

Şekersiz içilmiş olan bir kahvenin telvesini alın.

Göz çevresinden başlayarak cildinize sürün. Özellikle de sivilceli bölgelere…

10 dakika kadar cildinizde bekletin ve daha sonra yıkayın.

İşte bu öneriler sayesinde kısa sürede hatta 1 günde sivilcelerinizden kurtulacaksınız. Aynı şekilde sivilce izleriniz de zamanla yok olacak. Oldukça faydalı bu doğal yöntemleri hemen uygulamaya başlayın.