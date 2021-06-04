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Sahil kasabasında bisiklet turuna çıkan ikili, başlarındaki siyah bisiklet kaskları, tişört ve kot pantolonlarıyla neşeli ve doğal görünüyorlardı. Çift geziyi izleyenlere el salladı.

USA Today haberine göre, Joe Biden çarşamba akşamı geldi, Biden geldiğinde First Lady zaten Rehoboth Plajı'ndaki evdeydi.

İyi dilek dileyen kalabalıktan biri, ‘‘Bisiklete binmekten keyif aldınız mı Sayın Başkan?" diye sordu, Biden ise "Evet" cevabını vermekle yetindi.

Çift bisiklet turuna parçalı bulutlu bir havada çıktı. Yol bu süreçte diğer bisiklet sürücülerine açık kaldı.

Joe Biden cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası da sahil kasabası olan eyalette özellikle Rehoboth Plajı’nda zaman geçirmişti.

İkilinin cuma günü Beyaz Saray’a dönmesi ve hafta sonunu Washington’da geçireceği tahmin ediliyor.

NTV'nin haberine göre, 13 Haziran’da sırasıyla ziyaretlerini gerçekleştirecek olan Biden ilk olarak Kraliçe II. Elizabeth ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Haziran NATO Zirvesi’nde görüşecek olan Biden aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.