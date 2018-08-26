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Adaleleri güçlü tutmanın tek yolu hareket ve egzersizdir. Bilinçli, programlı şekilde egzersizler yapılmalı. Bir fizik tedavi uzmanı, bir spor hekimi veya spor eğitimi almış hocalar eşliğinde yaşa göre spor yapılmalı. Günlük 10 bin adım atmak çok önemli. Bu da normal tempoda 1 saatlik yürüyüşe tekamül eder. Hiç spor yapamıyorlarsa bunu yapmak şart” ifadelerini kullandı.