Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski, erken uyuyanlara kıyasla daha yüksek

Hollanda'dan araştırmacılar, gece geç saatte uyumakla tip 2 diyabet ve vücuttaki yağ oranı arasındaki ilişkiyi inceledi.

EurekAlert sitesinin haberine göre, araştırmaya katılan, yaş ortalaması 56, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ortalaması 30 olan 5 bini aşkın kişinin uyuma ve uyanma saatlerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu kişilerin uykusunun orta noktasını hesapladı.

Buna göre, araştırmacılar, uyuma ve uyanma saatlerine göre katılımcıları, yüzde 20'si erken kronotip, yüzde 20'si geç kronotip ve yüzde 60'ı orta kronotip olmak üzere 3 kategoriye ayırdı.

İÇ ORGANLARIN YAĞ ORANI DA ÖLÇÜLDÜ

Araştırmacılar, katılımcıların tamamının VKİ hesaplamalarının yanı sıra bin 526'sının karaciğer gibi iç organlarının yağ oranını da ölçtü.

Buna göre, araştırmacılar, yaş, cinsiyet, eğitim, vücut yağ oranı ve yaşam şekli gibi durumları göz önünde bulundurarak, "geç kronotip" kategorisindeki, yani geç saatte uyuyan katılımcılarda, orta kronotip kategorisindekilere göre tip 2 diyabet görülme riskinin yüzde 46 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, geç kronotip kategorisindeki katılımcıların, VKİ'nin orta kronotiplilere göre 0,7 daha yüksek olduğunu da belirledi.