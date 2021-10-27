DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 5 gün önce denize inmiş kızıl akbabayı bulup, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

DHA'nın haberine göre müdürlük veteriner hekimi Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi.

Afrika ülkesi ya da Hindistan´a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, DKMP ekiplerince bakımının yapılmasının ardından merkeze bağlı Kayadere köyünde tekrar doğal ortamına bırakıldı.