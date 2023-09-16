Haberler Yaşam Guinness rekoru kıran telefon koleksiyonu!

Guinness rekoru kıran telefon koleksiyonu! Koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğlu´na ait 2 bin 779 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu, Guinness Rekorlar Kitabı´nın rekorunu kırmıştı. Şimdi de 3 bin 414 telefon ile yeniden rekora koşan Karagüdekoğlu, koleksiyonunu sergiliyor Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:45 facebook

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Cep telefonu teknik servis sahibi ve teknisyen Ekrem Karagüdekoğlu, geçmişten günümüze satamadığı telefonları koleksiyon haline getirme kararı verdi. Yıllardır biriktirdiği, 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu ile 2021 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'nın rekorunu kıran Karagüdekoğlu, şimdi de 3 bin 414 telefon ile rekora koşuyor. Bir kez daha rekor kırmak üzere yola çıkan Karagüdekoğlu, 14-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde telefon koleksiyonunu sergiliyor.

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"MÜZE AÇMAK İSTİYORUM" Koleksiyonuna fuara gelenler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Ekrem Karagüdekoğlu, "1997'den beri cep telefonu teknik servisiyim. Zamanla satamadığım telefonlar oldu. Bunlar çoğalınca da bunu bir dünya rekoruyla taçlandırarak ülkemize bir ödül de ben kazandırayım dedim. Böylece bir Guiness rekorumuz oldu. Bu ilk sergim oluyor. İnşallah bunu bir müze olarak taçlandırmayı da hedefliyorum" dedi.