Adana'da bir kişi zorla bagaja konuldu: 3 gözaltı
Adana'da 33 yaşındaki N.Y'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. N.Y'nin babası, kardeşi ve kuzeni olan 3 şüpheliden şikayetçi olmadığı bildirildi
Giriş: 24 Ekim 2026 - 02:08 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin zorla otomobilin bagajına konularak götürüldüğünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİ TARAFINDAN ZORLA BAGAJA KONULDU
Ekipler, borçları nedeniyle bir süredir evine gitmek istemediği öğrenilen N.Y'nin (33) yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konularak eve götürüldüğünü belirledi.
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Y'nin zanlılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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