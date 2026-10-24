Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adana'da bir kişi zorla bagaja konuldu: 3 gözaltı

        Adana'da bir kişi zorla bagaja konuldu: 3 gözaltı

        Adana'da 33 yaşındaki N.Y'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. N.Y'nin babası, kardeşi ve kuzeni olan 3 şüpheliden şikayetçi olmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 02:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zorla bagaja konuldu: 3 gözaltı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin zorla otomobilin bagajına konularak götürüldüğünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİ TARAFINDAN ZORLA BAGAJA KONULDU

        Ekipler, borçları nedeniyle bir süredir evine gitmek istemediği öğrenilen N.Y'nin (33) yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konularak​​​​​​​ eve götürüldüğünü belirledi.

        AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Y'nin zanlılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

        İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme hücresi ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı (DHA)

        #adana
        #Seyhan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek