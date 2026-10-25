Bakan Ersoy'dan memleketi İbradı'ya gençlik merkezi: Vefamızın bir ifadesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, gençlere yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurguladı. İbradı'da gençlerin sosyal ve kültürel imkânlara erişimini artırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, hizmete açılan iki merkezin ilçenin eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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BÖLGENİN MİMARİ DOKUSU KORUNDU

Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi, ilçenin merkezi bir noktasında hizmete açıldı. Bölgenin mimari dokusuna uygun olarak doğal taş kullanılarak inşa edilen merkez, ilkokul, ortaokul ve liselere yürüme mesafesinde konumlandırıldı.

İbradı'daki gençlerin ulaşabileceği en yakın gençlik merkezinin yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat'ta bulunduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Gençlerimizin kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmasını istemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın da gençlik merkezlerini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırma politikası doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde, bugün İbradı’mıza çok güzel bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. İbradılı gençlerimizden gelen talep üzerine, Ersoy ailesi olarak yaptırdığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza hibe ettiğimiz bu merkezi, memleketimize duyduğumuz vefanın ve gençlerimize olan inancımızın bir ifadesi olarak görüyoruz."

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Merkezin okullara yakınlığıyla öğrencilerin kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğini belirten Ersoy, yapının gençlerin hayatına dokunan bir yaşam ve gelişim merkezi olacağını ifade etti. Gençlerin burada serbest zamanlarını verimli etkinliklerle değerlendirebileceğini, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirebileceğini kaydeden Ersoy, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle merkezin ilçedeki gençlerin yeni buluşma noktası hâline geleceğini dile getirdi.

ORMANA KÜLTÜR MERKEZİ DE HİZMETE AÇILDI

Program kapsamında Ormana Kültür Merkezi’nin de açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy, merkezin Ormana’nın sosyal, kültürel ve eğitim hayatında önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti. Yapımına 2025 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan merkez; 500 kişilik çok amaçlı salonu, geniş fuaye alanı, 231 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi ve kafeteryasıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla hizmet verecek merkezde gençlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Ersoy, kütüphanenin de çocukların ve gençlerin bilgiye erişimini güçlendireceğini aktararak, "Burada yaşayan her bir vatandaşımız artık sosyal ve kültürel imkânlara kendi ilçesinde ulaşmış olacak" dedi.

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"BU AÇILIŞLAR MEMLEKETİMİZE VEFAMIZIN GÖSTERGESİ"

Türkiye’nin dört bir yanında gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, kültür merkezleri ve eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, köklerinin bulunduğu topraklara hizmet etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bugün İbradı’ya ve Ormana’ya kazandırdığımız bu eserler, bizim için sıradan birer yatırım değildir. Bu açılışlar memleketimize vefamızın, gençlerimize inancımızın, geleceğimize olan güvenimizin birer göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her çocuğun aynı fırsatlara ulaşmasını hedeflediklerini belirten Ersoy, "Büyük şehirlerde yaşayan gençlerimiz hangi imkânlara sahipse, İbradı’da yaşayan gençlerimiz de o imkânlara ulaşabilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegâne yolu; iyi eğitim almış, kültürle ve sanatla beslenmiş, spor yapan, özgüveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerden geçmektedir" diye konuştu.

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Bakan Ersoy, İbradı Gençlik Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasına katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve Bakanlığa ve emeği geçen herkese teşekkür etti. İki merkezin İbradı, Ormana ve Antalya’ya hayırlı olmasını dileyen Ersoy, gençler, çocuklar ve millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

BAKAN BAK: GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMALIYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da açılışta yaptığı konuşmada, İbradı ve Ormana’ya kazandırılan eserlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Bakan Ersoy’un geldiği yeri ve özünü unutmayarak memleketine hizmet etmesinin önemine işaret eden Bak, insanın köklerinin bulunduğu topraklara eser kazandırmasının gurur verici olduğunu söyledi. İbradı Gençlik Merkezi’nin ilçeye kazandırılması için Ersoy ile birlikte çalıştıklarını belirten Bak, hizmete açılan tesislerin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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Ormana’yı ilk kez ziyaret ettiğini ve açılış öncesinde bölgeyi gezme fırsatı bulduğunu anlatan Bak, tarihî evleri, mimarisi ve sokaklarıyla dikkati çeken Ormana’nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bak, böyle bir bölgede kültür merkezinin hizmete girmesinin taşıdığı önemi vurgulayarak Bakan Ersoy’u tebrik etti.

Gençleri dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Bak, gençlerin müzik, sanat ve spor başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri mekânların yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.