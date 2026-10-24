Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Bursa ve İstanbul'da suç örgütü kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla 20 Ekim'de Bursa'da 5, İstanbul'da 9 ve cezaevinde bulunan 9 şüpheli dahil olmak üzere toplam 23 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ve ikamet aramalarında 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ile 1 kilo 595 gram kokain ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 tabanca, 18 fişek, 1 tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 liraya el konuldu.