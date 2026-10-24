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        Haberler Gündem Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

        Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

        Bursa ve İstanbul'da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken aramalarda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        İki ilde 22 gözaltı, 17 tutuklama

        Bursa ve İstanbul'da suç örgütü kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

        İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Başsavcılığın talimatıyla 20 Ekim'de Bursa'da 5, İstanbul'da 9 ve cezaevinde bulunan 9 şüpheli dahil olmak üzere toplam 23 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

        Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ve ikamet aramalarında 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ile 1 kilo 595 gram kokain ele geçirildi.

        Aramalarda ayrıca 1 tabanca, 18 fişek, 1 tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 liraya el konuldu.

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        #Bursa
        #istanbul
        #Uyuşturucu operasyonları
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