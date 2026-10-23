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        Haberler Gündem Gebze'de sele kapılan araç 6 gün sonra Pendik'te bulundu

        Gebze'de sele kapılan araç 6 gün sonra Pendik'te bulundu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sele kapılarak iki kişinin ölümüne neden olan olayda sürüklenen araç, 6 gün sonra İstanbul'un Pendik ilçesinde ortaya çıktı. Sel sularının yaklaşık 3,5 kilometre sürüklediği araçtan geriye yalnızca iskeleti kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Gebze'de sele kapılan araç Pendik'te çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen araç, 6 gün sonra Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde vatandaşlar tarafından bulundu. Kadıllı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Deniz Ertaş'ın kullandığı araç sel sularına kapılmış, Ertaş sağ kurtulurken beraberindeki Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan hayatını kaybetmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

        ARAÇ OLAY YERİNDEN 3,5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Sel sularının çekilmesiyle ortaya çıkan araç, olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Göçbeyli Deresi'nde vatandaşlar tarafından fark edildi.

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        Gebze Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, aracın bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Aracı vatandaşlarımız bulmuş, bize ihbar ettiler. Biz de geldik. Jandarmamız da burada. Araç şu anda gözüküyor. Yaklaşık 6 gün sonra suların çekilmesiyle araç gün yüzüne çıktı. Olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre mesafede. Aracın iskeleti duruyor, kapıları yok. Savcıyı bekliyoruz. Jandarmamız şu anda burada, olay yeri ekipleri de gelecek. Burası Göçbeyli Deresi" dedi.

        Bölge sakinlerinden Edibe Çayır ise "Sular çekildi, araç 6 gün sonra bulundu. Allah ailelerine sabır versin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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        "İKİNCİ SEL DALGASI ARACI DEREYE SÜRÜKLEMİŞ"

        Kazadan sağ kurtulan Mustafa Deniz Ertaş'ın eniştesi Murat Yeşilyurt, olay gecesi yaşananları anlattı.

        Yeşilyurt, "Öncelikle hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Araç bulundu. Vatandaşlar aracı fark edip ihbarda bulundu. Şimdi savcı beyi bekliyoruz, sanırım aracın çıkarılması için işlem yapılacak. O gün iş yerinde hep birlikte mangal yapmıştık. Gece saat 00.30 sıralarında haber aldım. Deniz'in Göçbeyli'de dereye düştüklerini söylemesi üzerine hemen olay yerine geldim. Deniz ıslaktı. Köylüler kendisini evlerine almış, kurutmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

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        Yeşilyurt, Ertaş'ın kendisine anlattıklarını şöyle aktardı:

        "Deniz'in bana anlattığına göre, köprüye yaklaşık 15-20 metre kala aniden gelen sel dalgası araca çarparak aracı yan çevirmiş. Geri vitese takıp kurtulmaya çalıştıkları sırada ikinci bir dalga gelmiş ve aracı dereye sürüklemiş. Üç arkadaş bir süre sularla birlikte sürüklenmiş. Deniz, telefonunun ışığıyla arkadaşlarını görmeye çalıştığını, şelaleyi andıran bir noktada suya daldıktan sonra tutunarak kıyıya çıkmayı başardığını anlattı."

        O gece bölgede etkili olan yağışın şiddetine de değinen Yeşilyurt, "O gece olay yerine geldiğimde jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeydi. Çok yoğun yağmur ve rüzgar vardı. Yaz aylarında neredeyse su bulunmayan derenin bu şekilde aktığını görünce bugün bile şaşkınlığımı gizleyemiyorum" dedi. (

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