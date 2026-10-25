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        Haberler Gündem İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

        İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

        İstanbul Havalimanı'nda, Kamboçya'dan Güney Kore aktarmalı olarak İstanbul'a gelen İspanya pasaportlu yolcunun bagajında 25 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi teslim alacağı belirlenen şüpheli ise Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

        İstanbul Havalimanı’nda görevli Narkokim Kısım Amirliği personelince 24 Ekim’de yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında, Kamboçya’nın Punom Pen kentinden Güney Kore’nin Seul kentine, buradan da İstanbul’a gelen yolcu şüpheli bulundu. İspanya pasaportlu L.F.C.'nin bagajında yapılan kontrollerde, brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        UYUŞTURUCUYU TESLİM ALIRKEN YAKALANDI

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucuyu teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen B.İ., Bayrampaşa'da maddeyi teslim almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu öğrenildi. 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

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        #istanbul havalimanı
        #uyuşturucu operasyonu
        #haberler
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