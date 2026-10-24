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        Haberler Gündem İzmir'de yargılanan Necati Arabacı'ya suç örgütü davasında hapis cezası verildi

        İzmir'de yargılanan Necati Arabacı'ya suç örgütü davasında hapis cezası verildi

        İzmir'de, Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, yargılandığı davada 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Cehennem Melekleri davasında karar

        İzmir'de, Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Arabacı'yı toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Necati Coşkun Arabacı, 2025 yılında Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine ise yeniden tutuklandı.

        Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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        15 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Arabacı'yı 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek', örgüt liderliği kapsamında iki farklı mağdura yönelik 'kasten yaralama' ve silahla yaralama eylemi kapsamında 'ruhsatsız ateşli silah taşıma' suçlarından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Arabacı, yargılandığı diğer suçlardan ise beraat etti.

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        #haberler
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