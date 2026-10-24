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        Haberler Gündem Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına​​​​​​​ İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        5 kahramanın mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

        Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

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        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Kurtuluş Savaşı
        #Resmi Gazete
        #istiklal madalyası
        #haberler
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