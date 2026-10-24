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        Haberler Gündem Nevşehir'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de kavşakta dönüş yapan patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin ile yanındaki Neriman Tekin hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR'a çarpan otomobilde 2 can kaybı

        Nevşehir'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan E. (64) yönetimindeki çekici, patates yüklü TIR'a, kavşakta dönüş yaptığı sırada Rahmi Tekin yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile araçta yolcu konumunda bulunan Neriman Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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