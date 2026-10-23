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        Haberler Gündem Çukurova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

        Çukurova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

        Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Çukurova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, Hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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