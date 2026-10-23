Kamyon eczaneye daldı! Yaralılar var!
İstanbul Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı
Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.
Fotoğraflar: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ