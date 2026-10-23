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        Haberler Gündem Kamyon eczaneye daldı! Yaralılar var!

        Kamyon eczaneye daldı! Yaralılar var!

        İstanbul Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        Kamyon eczaneye daldı! Yaralılar var!
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        Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

        Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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