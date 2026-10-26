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        Haberler Gündem Nusret Altınbaş tutuklandı

        Nusret Altınbaş tutuklandı

        Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Nusret Altınbaş tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altınbaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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