Nusret Altınbaş tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:43 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altınbaş’ın tutuklanmasına karar verdi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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