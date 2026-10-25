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        Haberler Gündem Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin yakalanan firari işletme müdürü tutuklandı

        Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin yakalanan firari işletme müdürü tutuklandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        Maden ocağındaki patlamaya ilişkin yeni gelişme

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

        Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.

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        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 CAN KAYBIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını...
        #ZONGULDAK
        #haberler
        #maden ocağı
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