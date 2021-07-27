Vakalar artıyor! Kritik maske açıklaması 0:00 / 0:00

DHA

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artmasının, 1 Temmuz'daki yeni normalleşmenin etkisi olduğunu belirterek, 9 günlük bayram tatilinin etkilerinin yaklaşık 1 hafta sonra görüleceğini söyledi. Vaka sayısındaki artışla birlikte delta varyantının da arttığını belirten Prof. Dr. Yalçın, delta varyantının hızlı bulaştığını, belirtilerinin de farklı olduğunu anlattı.

Vakaların artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, aşılamanın hızlanması gerektiğini vurguladı.

TEMMUZ AYI BAŞINDAKİ NORMALLEŞME ETKİLERİ

Haziran ayı sonuna kadar artırılan tedbirlerle vaka sayılarında düşüş yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, temmuz ayında bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla vaka artışına dikkat çekti. Bazı koronavirüs önemlerinin hala devam etmesinde yarar olabileceğini belirten Prof. Dr. Yalçın, kısıtlamaların kalkmasıyla riskler doğduğunu söyledi.

Ülke genelinde bazı bölgelerde aşılama oranlarının düşük olduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vaka sayılarının arttığını anlattı. Alınan bazı verilere göre 9 günlük bayram tatili sonrasında da artmaya devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Önlemlerin azaltılmasıyla, maske ve mesafe kurallarının göz ardı edildiğini ve halkın rehavet içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu da bize vaka sayılarının artmasıyla geri dönecektir. Bayramın etkisini önümüzdeki 1 hafta içerisinde görmemiz mümkün olabilir" dedi.

DELTA VARYANTLI VAKA SAYISI ARTTI

Özellikle delta varyantının ciddi şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Delta varyantı çok kolaylıkla bulaşıyor. Normalde 20 dakika temas gerekirken, 3 ila 5 dakikada kolayca kişilere bulaştığı yönünde bilgiler var. Hızlı bulaşma riski var. Ölümcüllüğü o kadar değil. İlk bulgularda ateş, nefes darlığı, öksürük, tat koku bozukluğu gibi belirtiler vardı, şimdi daha çok viral solunum yolu enfeksiyonu gibi veriler var. Şöyle ki; burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif kırgınlık, halsizlik gibi kısmen de tat koku kaybı gibi belirtiler eşlik edebiliyor" diye konuştu.

VAKALARIN ARTMASIYLA YENİ TEDBİRLER SÖZ KONUSU

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayılarının hızla yükselmesiyle birlikte yakın zamanda yapılacak Bilim Kurulu toplantılarıyla yeni tedbirlerin görüşülebileceğini söyledi.

Turizm kenti Antalya'da da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Yalçın, artan vaka tablosunun endişe verici olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, "Turizm kentine farklı yörelerden gelen insanlar var. Varyantların daha kolay bulaşıyor olmasıyla birlikte farklı yerlerden gelen kişilerin bulundukları yerlere etken getirmesi, bulaştırma riski yüksek" dedi.

'AŞILAMA ARTIRILMALI'

Önlemler kadar aşılamanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşılama oranlarının bu dönemde düştüğünü açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, "Aşılama oranını, toplumun yüzde 70'inin bağışık olacağı şekilde artırmak gerekiyor. Türkiye'de 2 doz aşı olan birey sayısı yüzde 27 civarında. Dolayısıyla bu oranları hızlı bir şekilde artıramazsak bu virüs ya da varyantların getireceği sorunlarla tekrar karşılaşacağız. Aşı önemli. Aşıyla ilgili tereddütler olduğunu görüp duyuyoruz. Aşı yaptırmakta, özellikle genç nüfusta, zaman zaman olası yan etkilerden ötürü kaçınma söz konusu. Yurt dışındaki araştırmalara ve dünyadaki sayılı dergilerde ortaya çıkan yazılarda bunların o kadar istatistiki önem arz eden sonuç olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla aşıdan kesinlikle kaçınmamak lazım" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL DAHA MASKE TAKMAMIZ GEREKECEK'

Koronavirüs önlemleri arasında yer alan maske kullanımı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Bu şartlarda maskeyi birkaç yıl daha takmamız gerekecek. Maske aslında bizi sadece koronavirüsten değil, birçok solunum yolu enfeksiyonundan koruyan bir unsur. Şöyle ki geçmiş yıllara göre bu yıl grip vakalarını düşük oranda gördük. Bu maskenin ciddi bir katkısıdır. Maske takmanın, yaşamın parçası haline gelmesi gerekiyor" dedi.