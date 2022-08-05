Hamile kedi nasıl anlaşılır? 0:00 / 0:00

Kedilerin gebelik süresi de yalnızca iki aydır. Bazı kedilerin bir kerede iki kedi yavrusu doğurmasına karşılık çoklu yavru doğumlarının da olması mümkündür. Kedilerini çiftleştirmek isteyen kedi sahipleri de bu süreçleri çok fazla merak ederler. Buna karşılık bazı ev kedisi sahipleri de kedileri kısırlaştırarak yavrulamasını tercih etmezler. Söz konusu olan ev kedisi ise bu duruma karar veren kedi sahipleridir. Ancak sokak hayvanları için durum bu şekilde değildir. Bu içeriğimizde sizler için hamile kedi nasıl anlaşılır? Kedilerde hamilelik belirtileri hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte hamile kedi ile ilgili merak edilenler…

Hamile Kedi Nasıl Anlaşılır

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da hamileliğin bazı belirtileri vardır. Böylece hamile olup olmadıkları kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Peki hamile kedi nasıl anlaşılır? Öncelikle bir kedinin hamile olup olmadığını meme uçlarında oluşan renk değişimlerinden anlamak mümkündür. Kedi gebe kaldığında meme uçları daha pembe olur. Pek çok kişi kedilerin meme uçlarına bakaran gebe olup olmadıklarını anlamaktadır. Bunun yanı sıra insanların gebelik belirtileri gibi kedilerin de midesi bulanır ve kusarlar.

Kedilerde Hamilelik Belirtileri

Kedilerde hamilelik belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

En belirgin belirti kedinin meme uçlarının şişkin ve pembe bir renge dönüşmesidir. Bazı kedilerde bu renk kırmızı da olabilir. Buradan kolaylıkla kedinin hamile olduğunu anlayabilirsiniz.

Kedilerde hamilelik duygusal belirti de vermektedir. Genel kızgınlığı geçen kedi gebeliğinin başlamasıyla sakinleşmiştir.

İnsanlardaki gibi kedilerde de sabah bulantıları ve daha çok yemek yeme isteğiyle hamilelik kendini belli etmektedir.

Kediler Hamileyken Ne Yapar

Kediler hamileyken ne yapar diye çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle kedi gebelikle beraber duygusal olarak sakinleşmektedir. Meme uçları şişen ve belirginleşen kedide miskinlik ve uyku hali de artar. Sabah bulantıları ve bazen kusma isteği kedinin hamile olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca kedi normalde yediğinden daha fazla yemek ister. Bu belirtilerin ardından yaklaşık 4- 5 hafta geçtikten kedinin hamileliği karnının belirginleşmesiyle daha net bir şekilde anlaşılır.

Kedinin Hamile Olduğu Kaç Günde Belli Olur

Kedi sahiplerinin çoğu bir kedinin hamile olduğu kaç günde belli olur diye sorarlar. Bazı durumlarda değişiklik göstermesi mümkün olsa da ortalama 20-25 gün içinde bir kedinin hamile olduğu belli olmaktadır. Zaten bu kadar süre geçmese bile kedinizdeki farklılıklardan hamile olduğunu anlamanız mümkündür. Duygu ve davranış farklılıkları bir kedinin hamile olduğunu kolaylıkla ele verir.

Kedilerin Hamilelik Süresi

Kedilerin hamilelik süresi insanlardan farklıdır. Sağlıklı bir kedi ortalama 2 ay içinde hamileliğini tamamlayarak doğum yapmaktadır. Kedinin sağlıklı bir şekilde doğum yapması için beklenen hamilelik süresini tamamlaması gerekmektedir.

Hamile Kedi Davranışları

Hamile kedi davranışları kedinin hamile kalmasıyla yavaş yavaş kendini belli etmektedir. Özellikle de haftalar ilerledikçe bir kedinin hamile olduğu daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi kedilerde de hamilelik davranışları değişebilmektedir. Kedilerin bazıları uysal ve sevgi bekler bir haldeyken bazıları oldukça öfkeli ve ters olabilmektedir. Bu durum tamamen kedinin psikolojisiyle ilgilidir. Çoğunlukla kedinin hamilelik sürecinde nasıl davranacağı hamile kaldığı ilk zamanlardan anlaşılmaktadır.