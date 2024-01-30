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        Hava durumu bu ilçede eksi 32 derece ile rekor kırdı! Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu!

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hava durumu eksi 32 dereceye düşünce, Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:00
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        İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri!
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        Ardahan'dan dün gece en düşük hava sıcaklığı -25,4 olarak ölçülürken Çıldır ilçesinde ise termometreler -32 dereceyi gösterdi. Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

        Ardahan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Çıldır ilçesinde ölçüldü.

        Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor.

        Çıldır'ın ardından Hanak sıfırın altında 30.4 derece ile kentin en soğuk ikinci ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25,4 derece ölçüldüğü Ardahan’da ağaçlar kırağı ile kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu.

        Araçları donan vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraş verdi. İnsanların yüzlerinin bile kırağı tuttuğu Ardahan'da çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.

        Meteoroloji verilerine göre Ardahan kent merkezi ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu Ardahan merkez -25.4, Çıldır -32, Hanak -30.4 , Göle -26.8, Damal -22, Posof -15.5.

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        #hava durumu
        #Ardahan
        #Çıldır
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