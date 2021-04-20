Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisi? 0:00 / 0:00

Hazımsızlık veya tıptaki adıyla dispepsi, üst gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) dediğimiz, karnın üst bölgesinde yoğunlaşmış olan şişlik, ağrı, yanma, geğirti ve gaz çıkarmadan ibaret şikayetler topluluğudur. Toplumda her üç kişiden birisinde olacak şekilde yaygın olarak görülür ve bir hastalık olarak tanımlamaktan ziyade sürekli ya da aralıklarla devam edebilen şikayetler topluluğu demek daha doğru olacaktır. Sürekli olarak tekrarlayan hazımsızlık sorunu yaşam konforunu ciddi şekilde etkilemektedir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın ağrısı,

Şişkinlik,

Bulantı, kusma,

Aşırı geğirme,

Sürekli gaz çıkarma,

Ağıza acı su gelmesi,

Midede aşırı doluluk hissi,

Mide de yanma ve ekşime,

Şikayetler genellikle en sık yemeklerden sonra görülür.

ALTTA YATAN SEBEPLER NELERDİR?

Hafif şiddette hazımsızlık sorunu genellikle yağ içeriği yüksek veya sindirimi zor olan besinler içeren öğünlerin ardından veya hareketsiz yaşam süren kişilerde görülen bir durumdur. Genellikle tedavi gerektirmez. Ancak şiddetli hazımsızlık sorunu yaşayanların altta yatan hastalıklarla ilgili tedavi olmaları gerekir. En sık sebepler;

.Obezite

.Reflü, mide fıtığı

.Mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri

.Gastrit

.Huzursuz bağırsak sendromu (İrritabl Kolon)

.Bağırsak enfeksiyonları

.Kolit

.Bağırsak parazitleri

.Kronik pankreatit

.Hamilelik

.Kafein içeren içecekler ve alkolün aşırı tüketimi

.Çok hızlı ve çok fazla yemek yemek

.Yemekleri çok çiğnemeden yutmak

.Stres

.Bazı İlaçlar (aspirin, doğum kontrol hapları, NSAD türü ağrı kesici ilaçlar gibi)

HAZIMSIZLIK TEŞHİSİ

Tanı için iyi bir anamnez, fiziksel muayene ve sindirim sistemi endoskopisi şarttır. Sindirim sistemine ait altta yatan bir kanseri atlamamak tanı için en önemli nedendir. Gerektiğinde tüm abdominal BT gibi ileri görüntüleme tetkiklerine başvurulur.

HAZIMSIZLIK TEDAVİSİ

Yaşam tarzı, obezite ve stres şikayetlerin en büyük sebepleridir. Tedavinin en önemli parçası beslenme düzeninin sağlanmasıdır. Neler yapmalı;

.Besinler öncelikle ağızda iyice çiğnenmeli öyle yutulmalıdır.

.Yüksek yağ ve baharat içeren besinlerden,

.Aşırı kafein ve gazlı içecek tüketiminden kaçınmak gerekir.