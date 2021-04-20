Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Hazımsızlık nedir? Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisidir?

Hazımsızlık, karnın üst bölgesinde yoğunlaşmış olan şişlik, ağrı, yanma, geğirti ve gaz çıkarmadan ibaret şikayetler topluluğu. Sürekli olarak tekrarlayan ve yaşam konforunu ciddi şekilde etkileyen hazımsızlık, toplumda her üç kişiden birisini etkiliyor. Peki hazımsızlığın altında yatan nedenler neler? Genel Cerrahi-Meme-Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

Hazımsızlık nedir? Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisidir?
Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisi?
0:00 / 0:00

Hazımsızlık veya tıptaki adıyla dispepsi, üst gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) dediğimiz, karnın üst bölgesinde yoğunlaşmış olan şişlik, ağrı, yanma, geğirti ve gaz çıkarmadan ibaret şikayetler topluluğudur. Toplumda her üç kişiden birisinde olacak şekilde yaygın olarak görülür ve bir hastalık olarak tanımlamaktan ziyade sürekli ya da aralıklarla devam edebilen şikayetler topluluğu demek daha doğru olacaktır. Sürekli olarak tekrarlayan hazımsızlık sorunu yaşam konforunu ciddi şekilde etkilemektedir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın ağrısı,
Şişkinlik,
Bulantı, kusma,
Aşırı geğirme,
Sürekli gaz çıkarma,
Ağıza acı su gelmesi,
Midede aşırı doluluk hissi,
Mide de yanma ve ekşime,
Şikayetler genellikle en sık yemeklerden sonra görülür.

ALTTA YATAN SEBEPLER NELERDİR?

Hafif şiddette hazımsızlık sorunu genellikle yağ içeriği yüksek veya sindirimi zor olan besinler içeren öğünlerin ardından veya hareketsiz yaşam süren kişilerde görülen bir durumdur. Genellikle tedavi gerektirmez. Ancak şiddetli hazımsızlık sorunu yaşayanların altta yatan hastalıklarla ilgili tedavi olmaları gerekir. En sık sebepler;

.Obezite

.Reflü, mide fıtığı

.Mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri

.Gastrit

.Huzursuz bağırsak sendromu (İrritabl Kolon)

.Bağırsak enfeksiyonları

.Kolit

.Bağırsak parazitleri

.Kronik pankreatit

.Hamilelik

.Kafein içeren içecekler ve alkolün aşırı tüketimi

.Çok hızlı ve çok fazla yemek yemek

.Yemekleri çok çiğnemeden yutmak

.Stres

.Bazı İlaçlar (aspirin, doğum kontrol hapları, NSAD türü ağrı kesici ilaçlar gibi)

HAZIMSIZLIK TEŞHİSİ

Tanı için iyi bir anamnez, fiziksel muayene ve sindirim sistemi endoskopisi şarttır. Sindirim sistemine ait altta yatan bir kanseri atlamamak tanı için en önemli nedendir. Gerektiğinde tüm abdominal BT gibi ileri görüntüleme tetkiklerine başvurulur.

HAZIMSIZLIK TEDAVİSİ

Yaşam tarzı, obezite ve stres şikayetlerin en büyük sebepleridir. Tedavinin en önemli parçası beslenme düzeninin sağlanmasıdır. Neler yapmalı;

.Besinler öncelikle ağızda iyice çiğnenmeli öyle yutulmalıdır.

.Yüksek yağ ve baharat içeren besinlerden,

.Aşırı kafein ve gazlı içecek tüketiminden kaçınmak gerekir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

50 Yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı tarihi belli mi?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Covid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
SAĞLIKÇok önemli uyarı! O kişiler Covid-19'u daha şiddetli ...
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
SAĞLIKGrip nezle belirtisi olanlara Covid uyarısı!
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Aydın'dan 'tam kapanma' açıklaması
Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu - Haberler
SAĞLIKBasit ve hızlı! 5 dakikada saptayacak
Kalp yetersizliği sorununa çare var mı? - Prof. Dr. Gökçen Orhan
SAĞLIKKalp yetersizliği sorununa çare var mı?
20 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Biontech aşısı, Sinovac aşısı... Hangi aşı daha etkili? İşte merak edilen detaylar
SAĞLIKHangi aşı daha iyi? Sayı 20 milyonu aştı
GENÇLER DİKKAT! Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklama - Korona haberleri
SAĞLIKDünya Sağlık Örgütü açıkladı! O yaş grubu endişe ...
AŞI KUYRUĞU... Son dakika: Bakan Koca duyurdu, hastane önlerinde sıra oluştu
SAĞLIKAşı sırası!