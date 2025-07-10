Hazır dondurmadaki 'aşırı katkı' riskine dikkat!

Dondurma yaparken kullanılacak olan sütün pastörize edilmesi gerekiyor. İçerisine şeker yerine; elma suyu ve hurma konsantreleri eklenerek tatlandırma yapılabilir. Hazır dondurmaların içerisinde renklendiriciler ve koruyucular gibi gıda katkı maddeleri oluyor. Bunların miktarları önemli. Aşırı miktarda katkı maddesi tüketimi, mental sağlık sorunları başta olmak üzere; kalp damar hastalıkları, diyabet gibi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Vatandaşlar, çocuklarına dondurma tüketirken güvenilir satıcılardan ve içeriği bilinen dondurmaları tercih etmelerini tavsiye etmekteyiz” diye konuştu.