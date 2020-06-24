Esra Nehir enehir@haberturk.com

Televizyon ekranlarında, gazetelerde ya da internette gıdayla ilgili bilimsel veriye dayanmadan açıklama yapanlara ceza geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı teklife göre, "Gıda Bilim Kurulu" oluşturulacak. İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek demeçler veren kişiler davet edilerek, iddialarını ispatlamaları istenecek. İspatlayamadıkları takdirde ise, 50 bin liraya kadar para cazası verilmesi söz konusu olacak.

50 BİN TL CEZA

"Hazır yoğurtta katkı maddesi var, kanser yapar, tüketilmemeli, "tavuk dönerden uzak durulmalı", "D vitamini işe yaramıyor" ve benzeri iddiaları uzman kimliğiyle dile getiren kişiler, artık bilimsel olarak ispatlamak zorunda olacak. İspatlayamazlarsa 50 bin liraya kadar para cezası verilecek.

37 MADDELİK TORBA TEKLİF

hükümet, gıda tüketiminde bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti ve bu kapsamda 37 maddelik bir torba teklif hazırladı. Buna göre, doğruluğu ispatlanamayan yayınlar, "yanıltıcı yayın" olarak nitelendirilecek. Görsel, işitsel ve yazılı basın aracılığıyla, vatandaşı herhangi bir bilimsel veriye dayanmadan endişe ve korkuya salacak, beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyecek yayınlar yasaklanacak.

GIDA BİLİM KURULU

Akademisyen, sektör temsilcileri ve STK üyelerinden oluşacak ve en az 10 üyesi bulunacak "Gıda Bilim Kurulu" oluşturulacak. Kurul, insan sağlığını tehlikeye atabilecek demeçler veren kişileri davet edebilecek, bu demeçlerin bilimsel temelini araştıracak. Gıda üreticileri ve tüketicilere verdiği zararları ortaya koyacak.

YAYIN DURDURMA CEZASI

Gıdayla ilgili bilimsel veriye dayanmadan, "uzman" kimliği altında açıklama yapanlara 50 bin liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yol açtığı zarara göre, yayın kuruluşlarına da idari para cezası, program durdurma ya da yayından kaldırma cezası verilebilecek. Para cezası, bir önceki ayın iletişim giderinin yüzde 3'üne kadar, yayın durdurma ise 5 yayına kadar olabilecek.

GIDADA HİLEYE 3 YILA KADAR HAPİS

Teklif ile gıdada hilenin de cezası ağırlaştırılacak. Taklit ve tağşiş yapan firmalara cirosunun yüzde 1'i kadar para cezası kesilecek. Ceza, 50 bin liradan az, 500 bin liradan fazla olamayacak..2 yıl içinde tekrarı halinde 1-3 yıl arası hapis cezası verilecek. Hileye başvuran işletmelerin sahipleri 5 ila 10 yıl sektörden men edilecek..

İZLENEBİLİR ÜRÜN DÖNEMİ

Ayrıca perakende zincirlerinde yöresel, köy, katkısız, organik isimleriyle satılan ürünlerin izlenebilirliği sağlanacak. Bakkal, market ve süpermarketlerde, nereden alındığı kanıtlanamayan, izlenebilirliği sağlanamamış ürün satanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Teklifin bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.