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Hostesleri çılgına çeviren kareler

05.11.2018 - 09:38 | Güncelleme:

Kabin memurları sosyal medyada oluşturdukları #crewlife #bringingbacktheglamour ve #passengershaming hashtaghleriyle yolcuların uygunsuz davranışlarını tüm dünyaya duyuruyor

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    Kabin memurları sosyal medyada oluşturdukları etiketlerle yolcuların uygunsuz davranışlarını gözler önüne seriyor.

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    Bir yolcu tarafından gönderilen bu fotoğrafta kabin memurlarının ilginç manzaralarla karşılaştıkları ifade ediliyor.

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    Bu rahat yolcuyu görüntüleyen memurlar 'bir sonraki uçuşa kadar yayılan adama selamlar' yazdı.

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    Hostesler bu etiket üzerinden kendilerinin keyif yaptığı fotoğrafları da paylaşmaktan çekinmiyor.

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    Bu yolcu da tırnaklarını keserken hosteslerin objektifine yakalanmaktan kurtulamıyor.

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    Ayrıca yolcular çıplak ayaklarla kabin içinde yürüyen yolculardan geldiğini ifade ediyorlar.

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    Bir yolcunun paylaştığı fotoğrafta ise yolcuların sınırı aştığını görebiliyoruz.

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    Yolcuların sınırı aştıklarının bir başka fotoğrafı daha.

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    Uykuyu abartan yolcu sere serpe uykuya devam ediyor.

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    İşte o kareler...

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