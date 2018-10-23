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Hülya Avşar, bir ilişkiden beklentisini şöyle açıklamıştı:

"Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli"