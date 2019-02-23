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Acelesi olduğunu söyleyen Hülya Avşar, "Bugün sohbet edemeyeceğiz. İki dakika bir şey alıp çıkacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar" diyerek mağazanın yolunu tuttu. Kısa süreli alışveriş turunun ardından aracına binen ünlü sanatçı, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.