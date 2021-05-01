'Huzursuz Bağırsak Sendromu'na dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Huzursuz Bağırsak Sendromuna dikkat!

İrritabl bağırsak sendromu (IBS),spastik kolon ya da bilinen diğer ismiyle huzursuz bağırsak sendromu, organik bir sebepten kaynaklanmayıp, işlevsel bir bağırsak hastalığıdır. Toplumun yaklaşık yüzde 20'sini etkileyen bir rahatsızlık olup, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan bu hastalığın bilinen organik bir sebebi yoktur ancak stres ve duygusal gerilimin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Karın ağrısıyla beraber, gaz, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle seyreder. Genel Cerrahi-Meme-Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

Huzursuz Bağırsak Sendromuna dikkat!
'Huzursuz Bağırsak Sendromu'na dikkat!
0:00 / 0:00

Hiç beklenmedik anda ortaya çıkan kramp tarzı ani karın ağrısı ve beraberinde gelen patlama tarzındaki ishal nöbetleri bu hastaları huzursuz etmektedir. Öyle ki şikayetleri ve huzursuzlukları nedeniyle, sosyal hayatlarında oldukça sorun yaşarlar. İş toplantıları, okul yaşamları ve planlanan programları etkilenebilmektedir. Uygun olmayan yerlerde ve istenmeyen zamanlarda hissedilen dışkılama değişiklikleri, bu hastalarda korkuya sebep olmakta ve toplum içine çıkmakta zorluğa yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda, işe gidememenin sebepleri arasında, soğuk algınlığından sonra ikinci sırada, huzursuz bağırsak sendromu gelmektedir.

Nedenleri nelerdir?

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de beslenme tarzının, psikolojik durumun, bu hastalığı tetiklediği bir gerçektir. Bağırsak kaslarındaki anormal kasılmalar, bağırsak mukozasındaki iltihaplanmalar, sinir sistemi anormallikleri ve özelliklede bağırsak mukozasındaki yararlı bakterilerin sayısındaki değişiklikler bu rahatsızlığın nedenleri arasında gösterilmektedir.

Belirtileri nelerdir?

-Kramp şeklinde karın ağrıları. Ağrı çoğunlukla karın bölgesinde gezici tarzda olup, artıp- azalan şiddettedir ve dışkılama sonrasında tamamen veya kısmen ortadan kalkar.
-Patlama tarzında dışkılama,
-Ara ara ishal nöbetleri sonrası kabızlık (Çoğu zaman keçi pisliği adı da verilen, zeytin görünümlü sert dışkı)
-Sümüksü dışkılama,
-Gaz hissi, şişkinlik

Tetikleyiciler nelerdir?

Hastalar artan stres dönemlerinde daha şiddetli ve daha sık belirti yaşarlar.

Hastaların büyük çoğunluğu, yemeklerden hemen sonra dışkılama ihtiyacı hisseder ve patlama tarzı dışkılama yaparlar. Öyle ki karındaki gaz hissi çoğu kez dışkılama sonrasında da devam eder ve hasta dışkılamaya rağmen rahatlayamaz. Tüm bu şikayetler, hastaları o kadar huzursuz eder ki, devamında anksiyete, sinirlilik ve depresyon kaçınılmaz olur ve bu ruh hali, hastalığı daha da körükleyip, kişilerin bir kısır döngü içine girmesine neden olur.

Doymuş yağ oranı beslenmeden zengin, liften yetersiz beslenme, yağda kızartılmış ve aşırı baharatlı yiyecekler, fazla miktarda tüketilen kahve ve kafeinli içecekler, kadınlarda adet dönemleri, korku, sevinç, üzüntü gibi ani duygusal değişiklikler tetikleyici faktörler arsındadır. Bazı hastalarda süt ve sütlü ürünlerde şikayetleri artırdığı gibi, mevsimsel değişikliklerde şikayetlere neden olmaktadır.

Huzursuz bağırsak sendromundan kurtulabilir miyim?

Tedavi ile tüm belirtiler kontrol altına alınabilir. Her hastada uygun tedaviyi seçmek esastır. Yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin ana prensibidir.

Beslenmenin yeri son derece önemlidir. Besinler doğrudan hastalığa neden olmasalar da bazı besinler şikayetlerin artmasına yol açarlar. Yapılması gerekenler:

-Öğün atlamamak, azar azar sık sık yemek önemlidir.
-Mideyi tam olarak doldurmamak, gerekirse sofradan tam olarak tokluk hissi hissetmeden kalkmak,
-Suyu yemekten hemen sonra değil de ya yemek ortasında ya da yemekten en az 1 saat sonra tüketmek,
-Günlük 1,5-2 litreye yakın su içmek,
-Özellikle liften zengin beslenmek. Bunun için her sabah bir kase probiyotik yoğurda konulan yulaf ezmesini tüketmek yeterli olacaktır. Bu günlük lif ihtiyacını karşılayacaktır.

-Keten tohumu, ev yapımı tarhana, tahıllı ekmek kullanımı şikayetlere iyi gelecektir.

Ve mutlaka egzersiz. Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin salınımını artırarak stresle başa çıkmanızda oldukça yardımcı olacaktır.


Ve unutmayalım ki, biz huzurluysak bağırsaklarımızda huzurludur. Biz mutluysak bağırsaklarımızda mutludur. Düzenli uykuyu atlamayın, kendinizle savaşmayın, kendinizi sevin ve hayatınızda teşekkürü ve şükürü bol tutun.

Sosyal mesafe, maske ve hijyeninize dikkat etmeyi unutmayın sevgili okurlar.

Sağlıkla kalın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanmada 'yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi' tavsiyesi
SAĞLIKTam kapanmada 'yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ...
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı
SAĞLIKDünya genelinde 1.11 milyardan fazla doz Covid-19 ...
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan AstraZeneca aşısı açıklaması - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi'nden AstraZeneca aşısı açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama! O ölümlerde artış yaşanıyor! - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama
Korona hastalarını bekleyen tehlike! - Haberler
SAĞLIKKorona hastalarını bekleyen tehlike!
Kanser hastası miniklere Oncowear
SAĞLIKKanser hastası miniklere Oncowear
Hint varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Hint varyantı Türkiye'de görüldü mü?
SAĞLIKHint varyantı belirtileri nelerdir?
KABUSA DİKKAT! KKKA belirtileri koronaya benziyor! - Haberler
SAĞLIKKabusa dikkat! Belirtileri koronaya benziyor
DSÖ, Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi - Haberler
SAĞLIKBir aşıya daha acil kullanım onayı
BioNTech aşısı AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu
SAĞLIKBioNTech aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında ...