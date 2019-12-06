Ihlamur çayının faydaları nelerdir? Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?

Yurt dışında halk arasında yüzyıllar boyunca çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ıhlamur Tilia olarak tanınan ıhlamur ağacından elde edilmektedir. En sık rastlanan ıhlamur ağacı türleri Tilia cordata ve Tilia platyphyllos olmaktadır. İki ağacın birbirinden farkı ise yapraklarının büyüklüğü olmaktadır. Ihlamur çayı geleneksel olarak sinileri yatıştırmak ve kaygı giderici olarak kullanımı popüler olmaktadır. Ihlamur ağacı oldukça hızlı büyüyen ve 15-25 metre uzunluğa erişebilmektedir.

Sağlığa faydalı çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bölümü sarı ve beyaz renklerde açan çiçekler ve yapraklarıdır. Çiçekler bahar aylarında açar ve bu mevsimde toplandıktan sonra kurutulmaktadır. Kalp seklinde olan bu çiçekler 5 ve 10 santim uzunluğa kadar büyümektedir. Ihlamur ağacı kabuğu gri olmakla beraber yumuşak ve liflidir. Ilıman iklimlerde yetişen ıhlamur ağaçları kışın yapraklarını döker ağacın türüne bağlı olarak güçlü ve yumuşak kokulu çiçekler açabilmektedir. Çiçeklerinde yer alan yağ sayesinde aromatik bir tadı bulunmaktadır. Kurutulmuş çiçekleri ise hafif tatlı ve yapışkan bir özelliğe sahiptir.

Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Terlemeyi sağlar

Ateş düşürür

Öksürüğe iyi gelir

Gribe ve nezleye fayda sağlar

Migren ağrılarını hafifletir

Kaygıyı azaltır

Stresi azaltır

Rahatlama sağlar

İshal tedavisinde

Kan basıncını düşürmede

Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır

Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar

Kas spazmlarını giderir

Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır

Boğaz ağrısını alır

Hazımsızlığa iyi gelir

Çarpıntıyı giderir

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur

Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?

Yemeklerden sonra siyah çay veya kahve içme alışkanları varsa eğer bunların yerine Ihlamur bitkisi içerek hem sindirim hem de ruhsal olarak rahatlamaya destek olunabilmektedir. Ihlamur çayı hazırlamak için zor ve zahmete gerek kalmadan kısa bir süre içerisinde bardak başına bir çay kaşığı tepeleme kurutulmuş ıhlamur ölçüsü kullanılabilmektedir. İlk olarak yapılması gereken ise suyu kaynatmak ve sonrasında önceden ıhlamur koyulan demliğe kaynamış suyu boşaltıp ağzını kapatmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında 10 dakika demlenmesi beklenmelidir. Yemeklerden sonra ideal olarak 3 defa ıhlamur çayı içilebilmektedir.

Ihlamurun sağlığa faydaları nelerdir?

Ihlamur çayı ülkemizde olduğu gibi farklı kültürlerde geleneksel olarak grip nedeni ile yükselen ateşi düşürmek için kullanılmaktadır. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığına yarar sağlarken aynı zamanda sıcak çay boğaz ağrısını ve öksürüğü almaktadır. Diğer popüler kullanımı ise sakinleştirici etkisi ile sinirleri yatıştırmak olmaktadır. Yatıştırıcı etkisi bulunan ıhlamur bitkisi gerginliği ve kaygı nedeniyle gerilen sinirleri yatıştırmaktadır. Stresi azaltan ıhlamur çayı aynı zamanda uyku düzenini de sağlamaktadır. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen ıhlamur çayı C vitamini olan limon suyu ile beraber tüketilmesi üzerine bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ihlamur çiçeği ile hazırlanan cilt kremleri, kaşıntılı deri hastalıklarını azaltmak için kullanılmaktadır. Çeşitli kozmetik markaları selülit kremleri içerisinde çoklukla ıhlamur bitkisi kullanılmaktadır. İdrar söktürücü olarak karaciğer ve safra kesesi hastalıkları tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Ihlamurun faydaları üzerine yapılan çalışmalarda sayısı oldukça az olan ve beraberinde bazı klinik araştırmalar üzerine kas kasılmalarını azalttığı yönünde olumlu sonuçlara sahiptir. Ihlamur sektöründe kurutulmuş ıhlamur çiçekleri, hazır poşet çay, kapsül, ıhlamur özü ve tentür olarak bulunabilmektedir.

Ihlamurun yan etkileri

Ihlamur kısa süreli tavsiye edilen oranlarda kullanılması üzerine herhangi bir yan etkisi kesinlikle bulunmamaktadır. Fakat uzmanlar uzun süreli kullanımı sonrasında kalp rahatsızlıklarına sebep olabileceğini belirtmiştir. Aynı zamanda ıhlamur ağacı kabuğuna temas etmek ciltte tahrişe neden olabilmektedir. Gebe ve emzirme dönemlerinde kadınların ıhlamur çayı içmeden önce doktorlarına danışmaları ve sonrasında kullanmaları tavsiye edilir.

Ihlamur çayının tarihi

Ihlamur ağacı çiçekleri ortaçağdan bu zamana kadar geleneksel olarak terlemeyi teşvik etmek ve ateş düşürmek için kullanılmaktadır. Tarih süresi boyunca idrar söktürücü, spazm çözücü, mideyi sakinleştirici, öksürük ve boğaz ağrılarına karşı, balgam söktürücü, migren ağrılarına karşı, karaciğer ve safra hastalıklarına karşı da kullanıldığı belirtilmektedir. Almanya’da resmi olarak şifalı kabul edilen ıhlamur bitkisi doktorlar tarafından soğuk algınlığına karşı tavsiye edilmektedir. Bazı kültürlerde sadece ıhlamur ağacı altına oturarak epilepsi rahatsızlığının tedavi bulacağına inanılmaktadır. Yunan mitolojisinde ise tanrılara onu ölümlüler arasında bırakmaması için yalvaran Philyra’nın bu isteği karşılığında uzun ömürlü ıhlamur ağacına çevrildiğine inanılmaktadır.