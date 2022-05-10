İnme riskini böyle önleyin! Haftada 3 gün 30 dakika... 0:00 / 0:00

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Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Türkiye'de her yıl 200 bin, dünyada ise 70 milyon kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüşle inme riskinin önlenebileceğini söyledi.

Özdemir, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarının tıkanması ya da çatlaması sonucu gelişen beyin kanaması olduğunu belirtti.

Özellikle tıkayıcı tip ya da beyin damar tıkanıklığıyla gelişen inmelerde ani gelişen sağ kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve yüzde kayma bulgularından en az birinin yaşanması durumunda 112 Acil Servis'in aranması gerektiğini anlatan Özdemir, ana damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara anjiyo yoluyla veya damar açıcı ilaçlarla tedavi uygulandığını söyledi.

İNMEYE MÜDAHALEDE İLK 6 SAAT ÖNEMLİ

Özdemir, inme bulgularının görülmesinin ardından müdahale açısından ilk 6 saatin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Bunun için hastanın tedavinin uygulanabileceği, anjiyo veya koldan ilaç yoluyla beyin damarlarının açılabildiği merkezlere ulaştırılması gerekiyor. Bu merkezlere 'İnme Merkezleri' diyoruz."

İnmenin, kalp ve damar hastalıkları gibi obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, düzensiz beslenme sonucu oluşabildiğine işaret eden Özdemir, kilo alma, sigara içme, tuzlu gıda ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"İnme riskinin önlenmesi için haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüş yapılmalı" diyen Özdemir, şeker ve tansiyon hastalarının da ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Özdemir, Türkiye'de inme vakalarının yüzde 85'inin damar tıkanıklığına bağlı olduğunu ve dünyada her yıl 70 milyon kişinin inme geçirdiğini bildirerek, "Dünyada 6 milyon kişiyi de inmeden dolayı kaybediyoruz. İnme oldukça sık görülen bir hastalık. Türkiye'de yılda 200 bine yakın inme vakası var" bilgisini paylaştı.

İNME BULGULARININ İŞLENDİĞİ KISA FİLM FESTİVALİ YAPILACAK

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin inme farkındalığını artırmak için www.inme.org.tr adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı bilgilendirdiğini aktaran Özdemir, inme bulgularını anlatmak için kısa film festivali, resim yarışmaları yaptıklarını anlattı.

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "Gelecek sene yine kısa film festivali yapacağız. 10 Mayıs İnme Önleme Günü dolayısıyla ülke genelinde toplu ulaşım araçlarına ve halkın yoğunlukla bulunduğu alanlardaki panolara inme semptomlarının yer aldığı afişler asıldı" dedi.