İnme riskini böyle önleyin! Haftada 3 gün 30 dakika...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık İnme riskini böyle önleyin! Haftada 3 gün 30 dakika...
ABONE OL

İnme riskinin önlenmesi için haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş tavsiyesi

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor" dedi

İnme riskini böyle önleyin! Haftada 3 gün 30 dakika...
İnme riskini böyle önleyin! Haftada 3 gün 30 dakika...
0:00 / 0:00
AA

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Türkiye'de her yıl 200 bin, dünyada ise 70 milyon kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüşle inme riskinin önlenebileceğini söyledi.

Özdemir, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarının tıkanması ya da çatlaması sonucu gelişen beyin kanaması olduğunu belirtti.

Özellikle tıkayıcı tip ya da beyin damar tıkanıklığıyla gelişen inmelerde ani gelişen sağ kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve yüzde kayma bulgularından en az birinin yaşanması durumunda 112 Acil Servis'in aranması gerektiğini anlatan Özdemir, ana damar tıkanıklığı tespit edilen hastalara anjiyo yoluyla veya damar açıcı ilaçlarla tedavi uygulandığını söyledi.

İNMEYE MÜDAHALEDE İLK 6 SAAT ÖNEMLİ

Özdemir, inme bulgularının görülmesinin ardından müdahale açısından ilk 6 saatin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İnme bulgularının anlaşılmasının ardından ilk 6 saat içerisinde müdahale edilip tıkanan damar açılırsa hastaların yüzde 50-60'ı herhangi bir engel durumu olmadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Bunun için hastanın tedavinin uygulanabileceği, anjiyo veya koldan ilaç yoluyla beyin damarlarının açılabildiği merkezlere ulaştırılması gerekiyor. Bu merkezlere 'İnme Merkezleri' diyoruz."

İnmenin, kalp ve damar hastalıkları gibi obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, düzensiz beslenme sonucu oluşabildiğine işaret eden Özdemir, kilo alma, sigara içme, tuzlu gıda ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"İnme riskinin önlenmesi için haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüş yapılmalı" diyen Özdemir, şeker ve tansiyon hastalarının da ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Özdemir, Türkiye'de inme vakalarının yüzde 85'inin damar tıkanıklığına bağlı olduğunu ve dünyada her yıl 70 milyon kişinin inme geçirdiğini bildirerek, "Dünyada 6 milyon kişiyi de inmeden dolayı kaybediyoruz. İnme oldukça sık görülen bir hastalık. Türkiye'de yılda 200 bine yakın inme vakası var" bilgisini paylaştı.

İNME BULGULARININ İŞLENDİĞİ KISA FİLM FESTİVALİ YAPILACAK

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinin inme farkındalığını artırmak için www.inme.org.tr adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı bilgilendirdiğini aktaran Özdemir, inme bulgularını anlatmak için kısa film festivali, resim yarışmaları yaptıklarını anlattı.

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "Gelecek sene yine kısa film festivali yapacağız. 10 Mayıs İnme Önleme Günü dolayısıyla ülke genelinde toplu ulaşım araçlarına ve halkın yoğunlukla bulunduğu alanlardaki panolara inme semptomlarının yer aldığı afişler asıldı" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'i genç
SAĞLIK DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde ...
Alzheimer Son Evre Ölüm Belirtileri - Alzheimer Son Evresi Nasıl Anlaşılır?
SAĞLIK Alzheimer Son Evre Belirtileri
Akut Böbrek Yetmezliği Nedir, Belirtileri Neler? - Akut Böbrek Yetmezliği Neden Olur?
SAĞLIK Akut böbrek yetmezliği belirtileri
B12 Eksikliği Nedir, Neden Olur? - B12 Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK B12 eksikliği belirtileri
Ayakta Çatlak Nedir, Nasıl Anlaşılır? - Ayakta Çatlak Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Ayakta çatlak belirtileri
Aritmi Nedir, Nasıl Geçer? - Aritmi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Aritmi Hastalığı Belirtileri
Apandisit Patlaması Nedir, Neden Olur? - Apandisit Patlamasının Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Apandisit patlamasının belirtileri
Anksiyete Krizi Nedir, Nasıl Olur? - Anksiyete Krizi Belirtileri Neler ve Nasıl Geçer?
SAĞLIK Anksiyete krizi belirtileri
Hemoroid (Basur) Nedir, Neden Olur? - Hemoroid (Basur) Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Hemoroid belirtileri
Kalp yetersizliği belirtilerine dikkat! Düzenli kontrol şart!
SAĞLIK Her 2 hastadan 1’i 5 yıl içinde hayatını kaybediyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.