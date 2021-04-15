İnternet kafeler kapalı mı? Sorusu günün en çok aranılanlar arasında. Koronavirüs vaka sayılarında artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı internet kafelerin durumunu yayımladığı genelgede açıklık getirdik.
İNTERNET KAFELER KAPALI MI, AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'nde internet kafeler hakkında şu ifadeler kaydedildi;
"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."
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