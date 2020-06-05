İshalde tehlikeli belirtiler

İshal; sindirim sisteminin herhangi bir bakteri ile enfeksiyon geçirmesinden kaynaklanan bir durumudur. İshal; en az gün içerisinde 3 kez sulu, sıvı dışkı görülmesi ile oluşur. İshal olması durumunda vücut çok fazla su ve tuz kaybı yaşar. Bu nedenle çok su tüketmek gereklidir. Su tüketimi sık sık yapılmalı ve sıvı gıda ağırlıklı beslenmelidir. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda tehlike yaratması söz konusudur. Bu durum ölüme kadar götürebilecek neticelere yol açabilmektedir.

Akut ishal, bir kaç gün içerisinde sona erebilmektedir. Ancak kronik olarak devam eden ishal durumu olması halinde mutlaka aciliyet gerektiren bir durum olması nedeni ile hekime gitmek gereklidir. Kronik ishal en az 3 hafta gibi bir süre devam etmektedir.

İshal; kan varsa ve aşırı sulu bir şekilde meydana geliyorsa tehlike oluşturan bir durum söz konusudur. Bunun yanında 38.8°C üzer, ateş varsa, orta ya da şiddetli karın ağrısı oluşuyorsa, kanlı ishal oluyorsa; kalp hastalığı, diyabet ve AİDS oluşmasından kaynaklı olabileceği nedeni ile tehlikeli durumun varlığından söz edilebilir. Ayrıca tansiyon düşüklüğü, 48 saat geçmesine rağmen değişiklik göstermemesi, sıvı ya da gıda alımını engelleyen kusma hali varsa bu durumda bir enfeksiyon durumu yaşatacağı için derhal hekime gitmek gereklidir.

İshal; bazı bakterilerin nedeni ile ortaya çıkması durumunda perhiz ve ilaçlarla tedavi edilebilir bir aşama seyreder. Ancak yoğun belirtiler ve bunun yanında ek belirtiler göstermeye başlaması daha bir ciddi olduğunu ortaya çıkarır. Özellikle yaşlı ve çocuklarda bu gözlem iyi sağlanmalı ve derhal tedbir alınmalıdır.