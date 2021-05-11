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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yeniden saldırdı: 281 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'te plastik mermi ve ses bombaları kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılardan 161'nin hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca İsrail polislerinin sabahın erken saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırının yaralı bilançosunun 612 olduğu, bunlardan 411'inin hastanelerde tedavi edildiği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar Sözcüsü Firas Dibs gece saatlerine doğru yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polislerinin bir kısmının tamamen Harem-i Şerif’ten çekildiğini ve yaralıların tamamının Mescid-i Aksa'dan çıkarıldığını ifade etti.

Dibs, Mescid-i Aksa'da gergin bir havanın hakim olduğuna dikkati çekti.

SALDIRI AKŞAM NAMAZINDAN SONRA BAŞLAMIŞTI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİLERİN BATI ŞERİA'DAKİ PROTESTOSUNA MÜDAHALE: 13 YARALI

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere müdahale etmesi sonucu 13 Filistinli yaralandı.

Teravih namazının ardından Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Cenin, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Göstericiler İsrail aleyhine, Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçiler) ve Gazze'deki Filistin direniş grupları lehine sloganlar attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası, Beytüllahim'in kuzey girişi, Cenin ve El Halil kentleri ile Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesinde çıkan olaylarda, 1 Filistinlinin gerçek, 12'sinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında 49 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.