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İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısında yüzlerce kişinin yaralanmasından endişe edilirken ilk belirlemelere göre 53 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıya Türkiye'den tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop saldırıyı 'devlet terörü' olarak nitelerken İletişim Başkanı Altun ise "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" açıklamasını yaptı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
AA / HABERTURK.COM

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

İSRAİL POLİSİ, KIBLE MESCİDİ'NDE NAMAZ KILAN CEMAATE SES BOMBALARIYLA SALDIRDI

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail polisinin saldırısında yüzlerce yaralının olduğu endişe edilirken ilk belirlemelere göre 53 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Yapılan saldırınını ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı.


ŞENTOP: AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum" ifadelerini kullandı...

ALTUN: BASKINI ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.


KALIN: PERVASIZ SALDIRILAR DURDURULMALI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.

ÇAVUŞOĞLU: FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yayınladığı mesajda, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız.

KURTULMUŞ: SESSİZ KALAN DÜNYANIN AYIBI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır.

ÇELİK: MUBAREK RAMAZAN'DA SAYGISIZLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.

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