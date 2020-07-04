İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılıyor!

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İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün yapılıyor. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Hazırlıkları tamamlanan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı, COVID-19 sebebiyle ertelenmişti. Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hastane açılışına katılan Bakan Koca, "Hala tüm insanlığın mücadele ettiği Covid-19 salgını dünyaya çok şey öğretti. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde ve önemli olduğunu görmüş olduk. İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir. Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen bu hastanelerimizden birisidir. Hastanenin yeni binası iki bölüm halinde dört bloktan oluşuyor. 826 araçlık kapalı otoparkı mevcut. 153'ü yoğun bakım olmak üzere 1.105 yataklı. İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı ancak tehlike henüz geçmiş değil. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz tedbirlere hassasiyetle uymalarıdır. Temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım" dedi.